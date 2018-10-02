مدرب الهلال ” يلمع ” في سماء سبتمبر

طلال الغامدي(صدى):

استطاع البرتغالى جورجي خسيوس مدرب فريق الهلال إثبات جدارته وتفوقه ليحصل على جائزة أفضل مدرب عن شهر سبتمبر بينما حصل الجزائرى رايس مبولحى حارس الإتفاق على الجائزة المخصصة للاعبين .

وجاء إختيار الفائزين بعد تصويت اللجنة الفنية على نجوميتهم فى جولات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الماضية حسب ما أقرته رابطة الدوري السعودى للمحترفين لأفضل مدربين ولاعبين وجماهير في الجولة والشهر .

ومن الجدير بالذكر أن معالي المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة تكفل بدعم مبادرة الجوائز التى توزع على المدربين واللاعبين والجماهير من قبل رابطة الدوري السعودي للمحترفين .