المولد عن خسائر الاتحاد: نمر بمرحلة تغيير

نواف السالم(صدى):

أكد مهاجم نادي الاتحاد فهد المولد، أنه من الطبيعي حدوث حالة من عدم التفاهم داخل الملعب، في الوقت الذي يعلم فيه الجميع أن الاتحاد يمر بمرحلة تغيير.

وأوضح ” المولد ” أن الجميع داخل النادي يعمل جاهدًا على تحقيق الانسجام، قائلًا ” نتطلع للعودة إلى الانتصارات قريبًا “.

كما أضاف ” كنا نتمنى أن تكون بدايتنا قوية بالموسم الحالي، لكن لم يحالفنا الحظ في تقديم صورة تليق باسم الاتحاد “.

يُذكر أن مهاجم الاتحاد فهد المولد سيغيب عن لقاء الفتح المقبل، نظرًا لتعرضه للإصابة التي منعته من دخول ملعب المباراة القادمة.