وفاة الفنان المصري جلال عبدالقادر عن عمر يناهز الـ 63 عاما
توفي الفنان المصري جلال عبدالقادر اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز الـ 63 عاما بعد صراع طويل مع المرض.
ومن جانبه، قال أحمد عزب زوج ابنة الراحل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” ، إنه سيتم دفن الجثمان بمقابر طريق الفيوم.
وفي سياق متصل، أوضح الفنان خالد الصاوي أن الراحل كان من أصحاب العلامات المميزة في الدراما المصرية وأبرزها مشاركته في ملحمة ” ليالي الحلمية “.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 34965 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يرحمه