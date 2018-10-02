تفاصيل حادث دهس شاب لشقيقه الأصغر في جازان

تركي السالم(صدى):

وقعت حادثة مأساوية في محافظة ضمد بمنطقة جازان؛ حيث قام شاب يدرس في الكلية التقنية بدهس شقيقه الصغير بعد إيصاله إلى مدرسته، أول أمس، في قرية الواسط بالمحافظة؛ ليفارق الصغير الحياة على الفور.

وأوصل الشاب أخيه إلى المدرسة ولكنه لم يدخل من باب المدرسة وركض إلى الشارع من أمام سيارة شقيقه، فدهسه من غير قصد، ليلقى الصغير حتفه في الحادثة؛ فيما قال الشاب مرتكب الواقعة: ” تفاجأت بما حدث. ركض أخي بسرعة أمام السيارة، ولكونه صغير الحجم لم يظهر أمام السيارة، ليقع الحادث. ما حدث أصعب مما يمكن أن يحتمله إنسان، لكن ليس أمامي إلا أن أفوض أمري إلى الله. ”

ومن جانبه روى والدهما تفاصيل الواقعة: ” ابني ليس جانيا “، لافتًا إلى أن ما حدث هو فاجعة للأسرة ولحظات ألم كبيرة نظير ما يعيشه الابن الأكبر الذي تسبب في وفاة أخيه الأصغر قدرًا، ولم يكن للجميع حيلة في الحادثة ” ، مضيفًا: ” ابني الأكبر اعتاد يومياً توصيل أشقائه إلى مدرسة الملك عبد العزيز بمحلة ضمد، وفي ذلك اليوم وبدلاً من أن يذهب الصغير إلى المدرسة عند نزوله كباقي إخوانه، ركض أمام السيارة، ما أدى إلى دهسه من دون قصد. ”

وأضاف الأب المكلوم موضحًا، أن ولده الشاب يعيش الآن حالة نفسية صعبة، متابعًا: ” كما هو الحال مع والدته التي تعيش فاجعة كبيرة لم نتوقع أبدًا حدوثها. تم دفن ابني الصغير أمس في مقبرة الواسط التابعة لجازان.. فلله ما أعطى ولله ما أخذ. ”

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