إجراءات يجب اتخاذها عند تعرض حامل البطاقة الائتمانية للاحتيال الإلكتروني

علي القحطاني (صدى):

في كثير من الأحيان يتعرض حامل البطاقة الائتمانية للاحتيال الإلكتروني؛ وذلك باستخدام بطاقته في عمليات شراء أو سحب نقدي دون علمه ودون تصريح أو إذن منه؛ لذا يجب اتخاذ بعض الإجراءات الضرورية عند التعرض للاحتيال الإلكتروني.

وعن ذلك، أوضحت ” ساما ” أن أول ما يجب على العميل فعله هو مراجعة كشف الحساب بدقة؛ وذلك للتأكد من عدم وجود عمليات مشبوهة باستخدام البطاقة، ثم قيامه بالاعتراض لدى الجهة المصدرة للبطاقة على العمليات التي يشتبه فيها العميل.

ويجب على العميل أن يُقدم إشعارًا خطيًا قبل 30 يومًا من استلامه كشف حساب البطاقة ، أما في حال تأكد للجهة المصدرة للبطاقة أن العملية أو العمليات التي قدم الاعتراض بشأنها صحيحة، يحق لها تحصيل رسوم تصل لـ50 ريالاً.

وبناء على ذلك يجب على العميل التأكد من صحة شكواه قبل الاعتراض؛ وذلك لتجنب تسديد الرسوم، ويُلزم النظام الجهة المصدرة للبطاقة بمعالجة الخطأ خلال 90 يومًا من تقديم الاعتراض.

وفي غضون 180 يومًا من تاريخ تلقي الطلب في حال ارتبط الطلب بجهات وشركات دفع دولية، ولا يحق لها تحصيل رسوم من العميل قبل معالجة الخطأ.