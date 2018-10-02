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  3. حليمة بولند ترد على هجوم مي العيدان: ملابسك غير محتشمة

حليمة بولند ترد على هجوم مي العيدان: ملابسك غير محتشمة

حليمة بولند ترد على هجوم مي العيدان: ملابسك غير محتشمة
خالد الظفيري(صدى):

خرجت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، عن صمتها بعد الهجوم والانتقادات الحادة التي وجهتها لها زميلتها ومواطنتها مي العيدان.

ووجهت ” حليمة ” في مقطع فيديو نشرته على تطبيق ” سناب شات ” ، رسالة إلى مي العيدان، قائله ” بالنسبة لكلماتك بمجرد ما نضع اسمك على غوغل نجد صورة لك بملابس غير محتشمة، فهل لبسك يناسب تقاليدنا “.

كما أضافت ” اللي بيته من زجاج لا يرمي الناس بالحجر، ولا أعلم لماذا تضعين نفسك بهذه المواقف ” ، كما نشرت صور لـ ” مي العيدان ” وهي ترتدي بروتيل أبيض ضيق يظهر أجزاء من جسمها.

وكانت مي العيدات قادت هجوم حاد وانتقادات واسعة ضد ملابس حليمة بولند وحركاتها، مؤكده أن لبسها ” أوفر ” وليس من تقاليد الكويت والخليج بشكل عام.


7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 2 ساعتين

يعني حلومة معروفة من يومها عاهة وانتهينا 🤪. طب وانتي يا موية نسيتي شكلك بالقميص السماوي الكالح من الغسيل يوم ما كان زقمك زي الحمارة 🦓 (مع احترامي للحمير) وبشرتك مبرقعة بني على أصفر؟ اذا نسيتي خلي عمك ابو قوقل يذكرك باللزي مضى!

[ عدد التعليقات: 24 ] نشر منذ 1 ساعة

باحب مي العيدان للمشاكل تدورها دوره
شراية طلايب

[ عدد التعليقات: 11452 ] نشر منذ 28 دقيقة

ههههههههههههههههههههههههههه شوف من اللي يتكلم وينصح

غير محتشمات ويتحدثن عن الاحتشام …….. ذكروني بدويلة قطر

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