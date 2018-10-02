حليمة بولند ترد على هجوم مي العيدان: ملابسك غير محتشمة
خرجت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، عن صمتها بعد الهجوم والانتقادات الحادة التي وجهتها لها زميلتها ومواطنتها مي العيدان.
ووجهت ” حليمة ” في مقطع فيديو نشرته على تطبيق ” سناب شات ” ، رسالة إلى مي العيدان، قائله ” بالنسبة لكلماتك بمجرد ما نضع اسمك على غوغل نجد صورة لك بملابس غير محتشمة، فهل لبسك يناسب تقاليدنا “.
كما أضافت ” اللي بيته من زجاج لا يرمي الناس بالحجر، ولا أعلم لماذا تضعين نفسك بهذه المواقف ” ، كما نشرت صور لـ ” مي العيدان ” وهي ترتدي بروتيل أبيض ضيق يظهر أجزاء من جسمها.
وكانت مي العيدات قادت هجوم حاد وانتقادات واسعة ضد ملابس حليمة بولند وحركاتها، مؤكده أن لبسها ” أوفر ” وليس من تقاليد الكويت والخليج بشكل عام.
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 10455 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههه😊اللي بعدو👧سرى😁😂
البنطلون الأحمر[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 2 ساعتين
يعني حلومة معروفة من يومها عاهة وانتهينا 🤪. طب وانتي يا موية نسيتي شكلك بالقميص السماوي الكالح من الغسيل يوم ما كان زقمك زي الحمارة 🦓 (مع احترامي للحمير) وبشرتك مبرقعة بني على أصفر؟ اذا نسيتي خلي عمك ابو قوقل يذكرك باللزي مضى!
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 32339 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 34965 ] نشر منذ 1 ساعة
العيدان
ياحبها للمشاكل
تدورها حتى في خشم الكلب
مي العيدان من النوع الي لو يسكت فمها
نطقت مؤخرتها😂😂😂😂😂😂😂😂
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 24 ] نشر منذ 1 ساعة
باحب مي العيدان للمشاكل تدورها دوره
شراية طلايب
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 17063 ] نشر منذ 54 دقيقة
حيلهم بينهم والله !
كجمغلو[ عدد التعليقات: 11452 ] نشر منذ 28 دقيقة
ههههههههههههههههههههههههههه شوف من اللي يتكلم وينصح
غير محتشمات ويتحدثن عن الاحتشام …….. ذكروني بدويلة قطر