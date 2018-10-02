” تعليم حائل ” تكشف حقيقة تأخر صرف الميزانية التشغيلية للمدارس

علي العنزي(صدى):

أصدرت إدارة التعليم بحائل، بيان رسمي كشفت خلاله حقيقة الأنباء المتداولة حول تأخر صرف الميزانية التشغيلية للمدارس.

وأكدت الإدارة في بيانها، أنها أودعت مخصص النظافة ومستلزمات النظافة في حسابات قائدي المدارس التي ليس لها عقود نظافة والمكتملة بياناتها للفصل الدراسي الأول في تاريخ 1439/11/27هـ حتى تتمكن المدارس من الاستعداد المبكر للعام الدراسي.

وأوضح مساعد المدير العام للتعليم بحائل للخدمات المساندة الأستاذ عودة عبدالعزيز الشمري، أن الإدارة أبلغت قادة المدارس ” بنين – بنات ” برسائل نصية حول الإداعات في حينه، مضيفًا أن الإدارة استكملت صرف الميزانية للمدارس المتقاعدين أوالمنقولين قادتها بعد اكتمال بياناتها.

كما أشار ” الشمري ” إلى أنه فيما يخص الميزانية التشغيلية بند المستلزمات التعليمية وبند النشاط الثقافي والرياضي فسوف يتم إيداعها بعد اكتمال ربط الطلاب والطالبات في الفصول بنظام نور، وأرسلت إدارة تعليم حائل رسائل لقادة المدارس لسرعة إنهاء الربط حتى تتمكن من صرف المبالغ المخصصة .