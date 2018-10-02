” العمل ” توضح الوظائف المستهدفة في التوطين

عادل الحربي (صدى):

كشفت بيانات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن وجود عدد كبير من الخريجات المؤهلات لشغل وظائف الشؤون المالية والمحاسبة وتقنية المعلومات والاتصالات والمحاماة، لذلك سوف يتم توطين هذه الوظائف تباعًا.

ومن جانبها، قالت مديرة برامج التوطين النسائي في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية نورة الرديني، أن الخريجات والخريجين الذين لم يسبق لهم العمل، يشكّلون 92 % من معدل البطالة، وذلك خلال معرض ” خطوة للتوظيف النسائي 2018 ” .

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة ” جلوورك ” المنظمة للمعرض خالد الخضير، أن فرص النساء كبيرة في قطاعات التجزئة والإعلام والعلاقات العامة والإعلان الرقمي، مبينًا أن المعرض يركز على توظيف السيدات بالدرجة الأولى، لزيادة نسب البطالة بينهن، مشيرًا إلى أن المعرض استقبل أكثر من 46 ألف باحثة عن عمل خلال العام الماضي، وتوظيفه أكثر من 3600 سعودية.