بالصور.. سيدة تمتلك ” لحية ” كثيفة.. وتؤكد: هبة من الله

أستانة(صدى):

أثارت سيدة مقيمة بجنوبي كازاخستان وتدعى مختبار أبا، الجدل بسبب ” لحيتها ” الكثيفة جدًا، وهو أمر غير عادي بالنسبة للسيدات.

وأكدت مختبار أبا صاحبة الـ70 عامًا، أنها قررت إطلاق لحيتها الطويلة وعدم استخدام أي وسيلة لإزالتها، لافته إلى أنها بدأت تنمو بهذا الشكل في سن الـ34، مضيفه أنه يتم التعامل معها في قريتها بغاية الاحترام وعادة ما يتم دعوتها لأداء طقوس قومية.

وأوضحت أنها في ذلك الوقت كانت متزوجة ولديها طفلان، ولكن لم يعارض زوجها هذا الأمر أو ينظر إليها على أنها شيء مقرف أو غريب، بل قال لها أنه من الضروري الاعتناء بها وأنها هبة من الله.

كما أشارت السيدة مختبار أبا، أنها والدتها وجدتها كانتا ملتحيتان أيضًا، وأنها تعرضت للكثير من الأسئلة الغريبة والمحرجة والمضحكة، لافته إلى أنه في إحدى المناسبات سألتها امرأة ” ما إذا كانت ستتحول إلى رجل ليلاً “.