تحت اسمي الشمة والنشوق.. رصد 21 منتج تبغ غير مدخن يتم تسويقه بجازان
كشف الدكتور حسن بن أحمد الحازمي، المشرف على مركز ابحاث المؤثرات العقلية بجامعة جازان، أنه تم رصد 21 منتج تبغ غير مدخن يتم تسويقه بمنطقة جازان تحت اسمَي ” الشمة والنشوق ” .
وعن ذلك، أوضح ” الحازمي ” أنه تم تحليل المعادن التي بها وتبين وجود أشد المعادن خطورة وهي ” الزرنيخ والرصاص والكادميوم والباريوم والبريليم والفناديوم ” ، مشيرًا إلى أن استعمال مرة واحدة من التبغ غير المدخن يعادل أكثر من تدخين عشرين سيجارة.
وعن أنواع ” التبغ ” ، أبان ” الحازمي ” أن النوع الأول من التبغ غير المدخن ويسمّى ” الشمة ” وهو المنتج الخاص باليمن ويميل لونه من الأصفر إلى البيج ويتم تهريبه إلى داخل أراضي المملكة.
أما النوع الثاني فهو النشوق أو الشمة السوداء وهي قادمة من إفريقيا، وخصوصًا ” السودان وإثيوبيا ” ويكون لونها بنيًا داكنًا يميل إلى السواد أحيانًا.
اترك تعليقاً