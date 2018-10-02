تحت اسمي الشمة والنشوق.. رصد 21 منتج تبغ غير مدخن يتم تسويقه بجازان

تركي السالم(صدى):

كشف الدكتور حسن بن أحمد الحازمي، المشرف على مركز ابحاث المؤثرات العقلية بجامعة جازان، أنه تم رصد 21 منتج تبغ غير مدخن يتم تسويقه بمنطقة جازان تحت اسمَي ” الشمة والنشوق ” .

وعن ذلك، أوضح ” الحازمي ” أنه تم تحليل المعادن التي بها وتبين وجود أشد المعادن خطورة وهي ” الزرنيخ والرصاص والكادميوم والباريوم والبريليم والفناديوم ” ، مشيرًا إلى أن استعمال مرة واحدة من التبغ غير المدخن يعادل أكثر من تدخين عشرين سيجارة.

وعن أنواع ” التبغ ” ، أبان ” الحازمي ” أن النوع الأول من التبغ غير المدخن ويسمّى ” الشمة ” وهو المنتج الخاص باليمن ويميل لونه من الأصفر إلى البيج ويتم تهريبه إلى داخل أراضي المملكة.

أما النوع الثاني فهو النشوق أو الشمة السوداء وهي قادمة من إفريقيا، وخصوصًا ” السودان وإثيوبيا ” ويكون لونها بنيًا داكنًا يميل إلى السواد أحيانًا.