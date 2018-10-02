إعفاء مسؤول بتعليم جازان وقائد مدرسة ثانوية أهلية للغيابات المتكررة

تركي السالم(صدى):

أصدر مدير عام التعليم بمنطقة جازان الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس، قرارًا بإعفاء مدير مكتب التعليم الأهلي بالمنطقة وقائد مدرسة ثانوية أهلية.

وأكد المتحدث الرسمي لتعليم جازان يحيى عطيف، أن هذا الإعفاء جاء على خلفية ضعف تفعيل ومتابعة إجراءات الانضباط المدرسي بإحدى المدارس الأهلية، في ظل توجيهات الوزارة بضرورة الاهتمام بالانضباط المدرسي.

كما أِشار ” عطيف ” إلى أن المدرسة التي تم إعفاء مديرها شهدت غيابات متكررة للطلاب، لافتًا إلى أن القرار تضمن إسناد وضع الاختبارات لطلاب المدرسة في بعض المواد إلى الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة.