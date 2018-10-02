نائب وزير الحج والعمرة يرأس الاجتماع الأول للجنة التنسيقية بين الوزارة وغرفة مكة

سعيد العجل(صدى):

رأس نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط بمكتبه بجدة اليوم (الاثنين) الاجتماع الأول للجنة التنسيقية بين وزارة الحج والعمرة وغرفة مكة المكرمة بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة هشام بن محمد كعكي وعدد من المسؤولين في شؤون الحج والمستثمرين في قطاع خدمات الحج والعمرة.

وشهد الاجتماع مناقشة الشراكة الاستراتيجية بين الوزارة وغرفة مكة ومنها إشراك القطاع الخاص في تطوير منظومة خدمات الحج والعمرة وخدمة ضيوف الرحمن بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.

من جانبه أكد معالي الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط على أن الاجتماع الأول للجنة التنسيقية بين الوزارة وغرفة مكة المكرمة عقد بناء على توجيهات معالي وزير الحج والعمرة محمد صالح بن طاهر بنتن للوقوف على كل ما من شأنه تعزيز التعاون والشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص في قطاع خدمات الحج والعمرة وذلك وسط تواجد منسوبي مكتب تحقيق الرؤية بالوزارة وفي إطار التوجه الاستراتيجي للوزارة لتمكين القطاع الخاص من استشراف هذا النوع من الشراكة بما يخدم مسيرة تطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن .