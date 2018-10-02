بالفيديو.. رد فعل ماجد المهندس على زوجة عمه يثير غضب جمهوره
أثار فيديو غريب يخص الفنان ماجد المهندس وعائلته إستياء متابعيه وجمهوره فبدلاً من الرد على الفيديو وتفسيره لمتابعيه قام بتجاهله وفوجئ جمهوره بحذفه بعد أيام قليلة .
ووفقاً للتفاصبل فقد ظهرت عبر تطبيق ” إنستجرام ” سيدة عراقية مسنّة، تعلن أنّها زوجة عم الفنان ماجد المهندس، وأن زوجها توفي منذ فترة، وظهرت باكية وهي تناشده قائلة إنهنّ ” أمانة برقبته ” ، وهي اليوم خائفة كثيراً من أن تموت وتتركهنّ بعد مرضها الشديد وخسارة العائلة ممتلكاتها ومعملها في العراق .
فى سياق متصل لا زال الكثيرون يتداولون الفيديو على اليوتيوب وسط تجاهل ” المهندس ” الذى أحيا حفلاً غنائياً بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 88، على خشبة مسرح مركز الملك فهد الثقافي، وتحت إشراف المايسترو مدحت خميس .
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