بالفيديو.. رد فعل ماجد المهندس على زوجة عمه يثير غضب جمهوره

أماني الغامدي(صدى):

أثار فيديو غريب يخص الفنان ماجد المهندس وعائلته إستياء متابعيه وجمهوره فبدلاً من الرد على الفيديو وتفسيره لمتابعيه قام بتجاهله وفوجئ جمهوره بحذفه بعد أيام قليلة .

ووفقاً للتفاصبل فقد ظهرت عبر تطبيق ” إنستجرام ” سيدة عراقية مسنّة، تعلن أنّها زوجة عم الفنان ماجد المهندس، وأن زوجها توفي منذ فترة، وظهرت باكية وهي تناشده قائلة إنهنّ ” أمانة برقبته ” ، وهي اليوم خائفة كثيراً من أن تموت وتتركهنّ بعد مرضها الشديد وخسارة العائلة ممتلكاتها ومعملها في العراق .

فى سياق متصل لا زال الكثيرون يتداولون الفيديو على اليوتيوب وسط تجاهل ” المهندس ” الذى أحيا حفلاً غنائياً بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 88، على خشبة مسرح مركز الملك فهد الثقافي، وتحت إشراف المايسترو مدحت خميس .