بالفيديو والصور.. المديرية العامة للسجون تكشف عن تفاصيل مشروع نظام ” لبيه “
كشفت المديرية العامة للسجون عن تفاصيل نظام مشروع ” لبيه ” التفاعلي لاستقبال الشكاوى والمقترحات والاستفسارات حول أعمال المديرية ليقوم مختص السجون باتخاذ ما يلزم تجاهها.
حيث اوضح اللواء محمد بن علي الأسمري مدير عام السجون في كلمة له: ” تشرفنا بتدشين مبادرة ” لبيه ” وهي من المبادرات التي تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية للمديرية العامة للسجون التي تم تدشينها في الحفل الذي حضره وزير الداخلية ” .
وأضاف: “أن هذه المبادرة في الجانب التقني، وراح يكون عندنا مبادرات قادمة فهناك توجيه من وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بتفعيل موضوع التقنية بما يخدم مصلحة السجناء ومصلحة المديرية العامة للسجون “.
فيما ذكر العميد مهندس د يحي علي الغامدي مدير الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالمديرية العامة للسجون في كلمة قصيرة له تفاصيل موجزة عن النظام قائلا: ” اليوم سعدنا برعاية من مدير عام السجون بتدشين نظام ” لبيه ” والنظام هو للتواصل مع جميع شرائح المجتمع لإيصال افكارهم ومقترحاتهم وشكاويهم وأي حاجة ليها علاقة بالمديرية العامة للسجون ” .
وأكد أنه بعد ذلك تداول هذا الطلب عبر خدمة الكترونية متكاملة ولا يوجد فيها أي تدخل لا يمكن تنفيذه الكتروني ويتم التواصل مع جميع المستخدمين بشكل الكتروني تفاعلي ويتم الاجابة على جميع طلباتهم بشكل مباشر.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 34965 ] نشر منذ 2 ساعتين
أبد مشكورين وماقصرتوا
مابه شكاوي
السجن يعتبر منزل من لامنزل له
ماكل شارب ببلاش
متكي نايم تحت المكيف٢٤ساعة
خدمات طبية مجانية
لافواتير كهرباء ولافواتير مياه
فصفص وشاهي
ورااااااااااحه مابعدها راحه
تحس أنك وزير😐
بسيط123[ عدد التعليقات: 93 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة الا بالله – الله يرجع كل من في هذه السجون الى اهليهم-ومن عليه حكم يُنفذ واذا انقضى ما عليه يخرج ويرجع الى اهله,,,,