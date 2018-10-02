بالفيديو والصور.. المديرية العامة للسجون تكشف عن تفاصيل مشروع نظام ” لبيه “

سعيد العجل(صدى):

كشفت المديرية العامة للسجون عن تفاصيل نظام مشروع ” لبيه ” التفاعلي لاستقبال الشكاوى والمقترحات والاستفسارات حول أعمال المديرية ليقوم مختص السجون باتخاذ ما يلزم تجاهها.

حيث اوضح اللواء محمد بن علي الأسمري مدير عام السجون في كلمة له: ” تشرفنا بتدشين مبادرة ” لبيه ” وهي من المبادرات التي تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية للمديرية العامة للسجون التي تم تدشينها في الحفل الذي حضره وزير الداخلية ” .

وأضاف: “أن هذه المبادرة في الجانب التقني، وراح يكون عندنا مبادرات قادمة فهناك توجيه من وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بتفعيل موضوع التقنية بما يخدم مصلحة السجناء ومصلحة المديرية العامة للسجون “.

فيما ذكر العميد مهندس د يحي علي الغامدي مدير الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالمديرية العامة للسجون في كلمة قصيرة له تفاصيل موجزة عن النظام قائلا: ” اليوم سعدنا برعاية من مدير عام السجون بتدشين نظام ” لبيه ” والنظام هو للتواصل مع جميع شرائح المجتمع لإيصال افكارهم ومقترحاتهم وشكاويهم وأي حاجة ليها علاقة بالمديرية العامة للسجون ” .

وأكد أنه بعد ذلك تداول هذا الطلب عبر خدمة الكترونية متكاملة ولا يوجد فيها أي تدخل لا يمكن تنفيذه الكتروني ويتم التواصل مع جميع المستخدمين بشكل الكتروني تفاعلي ويتم الاجابة على جميع طلباتهم بشكل مباشر.