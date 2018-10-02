بالفيديو.. كيفية شراء سخان جديد آمن ومطابق للمواصفات

عادل الحربي(صدى):

كشفت الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة، عن المتطلبات الواجب مراعاتها عند شراء سخان جديد، وذلك في ظل اقتراب فصل الشتاء.

وأكدت الهيئة أنه يجب أن يكون السخان مطابقًا للمواصفات القياسية السعودية وأن يكون حاصلًا على علامة الجودة، كما يجب أن يحتوي على صمامي أمان علوي وسفلي وتروموستات.

وأضافت أنه يجب احتواء السخان على قاطع حراري يفصل عند فشل عمل التروموستات، وأن يكون مقاومًا للصدأ، بالإضافة إلى ضرورة إحضار فني مختص لتركيب السخان.

كما أشارت الهيئة إلى أنه على الفني التأكد من أن الجهد الكهربائي للسخان متوافق مع الجهد في موقع التركيب، وألا تزيد درجة حرارة السخان عن 77 درجة مئوية، مع التأكد من توصيل ليات الماء البارد والحار بشكل سليم.

ونبهت الهيئة إلى ضرورة إجراء صيانة دورية لسخانات المياه المنزلية مع اقتراب فصل الشتاء، كما يجب مراقبة عمل اللمبة الحمراء للتأكد من أن التروموستات تعمل بشكل جيد، بالإضافة إلى تبديل صمام الأمان بشكل سنوي كحد أقصى.