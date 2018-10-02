بالفيديو.. رجل يستدعي حيوانات ” الراكون ” بالموسيقى

أوتاوا(صدى):

رصدت إحدى مقاطع الفيديو لحظة قيام رجل باستدعاء مجموعة من حيوانات ” الراكون ” عن طريق الموسيقى، وذلك بالغابة الوطنية على الحدود الشمالية لولاية نيويورك مع كندا.

وظهر في المقطع الرجل الأمريكي وهو يقوم بعزف الموسيقى؛ ليتقدم نحو 20 من ” الراكون ” لموقع العزف على الصفارة لتهرع إلى الطعام.

يُذكر أن الدراسات أثبتت أن الموسيقى لها أثر على تهدئة الحيوانات، وهذا ما يظهره الفيديو عندما يتقدم الراكون إلى طعامه بواسطة الموسيقى.