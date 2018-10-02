بالفيديو.. رجل يستدعي حيوانات ” الراكون ” بالموسيقى
رصدت إحدى مقاطع الفيديو لحظة قيام رجل باستدعاء مجموعة من حيوانات ” الراكون ” عن طريق الموسيقى، وذلك بالغابة الوطنية على الحدود الشمالية لولاية نيويورك مع كندا.
وظهر في المقطع الرجل الأمريكي وهو يقوم بعزف الموسيقى؛ ليتقدم نحو 20 من ” الراكون ” لموقع العزف على الصفارة لتهرع إلى الطعام.
يُذكر أن الدراسات أثبتت أن الموسيقى لها أثر على تهدئة الحيوانات، وهذا ما يظهره الفيديو عندما يتقدم الراكون إلى طعامه بواسطة الموسيقى.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 55147 ] نشر منذ 52 دقيقة
طيب ,,