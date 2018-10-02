أماني الغامدي(صدى):

أوضح عدد من الباحثين خلال دراسة علمية حديثة ، أنه من الطبيعي أن الفرد يتعرق كلما بذل مجهودًا أو حرق طاقة، لكن كثرة التعرق من دون مجهود أو الفرط فيه ليس بشئ طبيعيّ .

وكشفت الدراسة عن أسباب كثرة التعرق وكيفية علاجه.

أسباب كثرة التعرق:

الإصابة بالحمى

انخفاض مستوى السكر في الدم

الجلطات القلبية

الإيدز

إضطرابات القلق

إلتهاب الشغاف

فرط في نشاط الغدة الدرقية

الإجهاد الحراري بالجسم

بلوغ المصاب لسن اليأس

الإصابة باللمفوما اللاهودجكينية

إدمان الكحول

السمنة

الإصابة بمرض الحزام الناري

النقرس.

كيفية علاجه:

إجراء عملية لقطع الودي الصدري بالتنظير

حقن البوتوكس

الإرحال الآيوني

الأدوية المضادة للكولين.