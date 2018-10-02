انتحاري يفجر نفسه وسط تجمع انتخابي شرق أفغانستان

كابول(صدى):

فجر انتحاري نفسه اليوم الثلاثاء وسط تجمع انتخابي بإقليم ننكرهار شرق أفغانستان.

وأضاف سهراب قادري عضو مجلس إقليم ننكرهار، أن الهجوم أسفر عن سقوط قتلى على الأرجح. ولم تتوفر تفاصيل أخرى عن الهجوم الذي يتزامن مع بدء الحملات الانتخابية في عموم البلاد استعدادًا للانتخابات المقررة في 20 الجاري.

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لقي ما لا يقل عن 13 شخصًا مصرعهم إثر التفجير الانتحاري الذي وقع في تجمع انتخابي بإقليم نانجارهار شرق أفغانستان.

وقال المتحدث باسم حاكم الإقليم عطاء خوجياني، إن الانفجار وقع في منطقة كاما بالإقليم وأسفر عن إصابة 30 شخصًا أيضًا، بعضهم حالته خطيرة.

وأضاف أن معظم المصابين من أقارب المرشح الانتخابي.

يشار إلى أن حملة الانتخابات البرلمانية بدأت رسميًا في 28 سبتمبر الماضي، والمقرر أن تنتهى في 18 الجاري، وفقًا للجنة الانتخابات الأفغانية.