محترف الأهلي: الدوري قوي جدا ومستوى السعوديين مفاجأة

ماجد محمد(صدى):

وصف لاعب وسط النادي الأهلي البرازيلي جوزيف دي سوزا، دوري الأمير محمد بن سلمان بـ ” قوي جدًا ” ، متوقعًا أن يزيد الدوري قوة خلال الأسابيع المقبلة.

وأوضح ” دي سوزا ” في تصريحات له أن الدوري به لاعبين أجانب على مستوى عالٍ، لافتًا إلى أن المفاجأة بالنسبة له أن اللاعبين السعوديين أيضًا جيدين جدًا.

وعن مستواه مع الأهلي، قال ” أنا راضٍ عن مستواي خلال الفترة الماضية، وأحاول التطور دائمًا في التدريبات، والأمور تتحسن بزيادة تأقلمي مع الفريق “.

كما أكد ” دي سوزا ” أن إصابته خلال مباراة الباطن كانت صعبة والألم كان قد وصل لمرحلة من الصعب الاستمرار معها، لذلك أصر على الخروج من اللعب حتى لا يؤثر سلبيًا على الفريق.

وأَضاف أن خروجه لم يكن بداعي الخوف على نفسه، قائلًا: ” لست من اللاعبين الذين يفضّلون الخروج عند شعورهم بالآلام أثناء المباريات “.