وصفة طبيعية تحافظ على جمال شعرك وتزيد كثافته

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

يكمن جمال الشعر في لمعانه وكثافته، لذا تحرص الفتيات على العناية الفائقة بشعورهن، من خلال الطرق الصحيحة لتنظيفه وتغذيته.

وتقدم خبيرة التجميل دعاء محمد، وصفة طبيعية لتغذية الشعر وزيادة كثافته.

المكونات:

ملعقة لبن الزبادي

ملعقة زيت لوز

صفار بيضة واحدة

ملعقة عسل نحل

الطريقة:

نحضر المكونات ونخلطها معا جيدا، ثم نضعها على الشعر من الجذور حتى الأطراف، ونتركه لمدة ساعتين، ثم نغسله بالماء الدافئ جيدا، ثم نجففه ونرطبه، ونكرر الوصفة مرتين أسبوعيا للحفاظ على جمال الشعر.