إدارة الموهوبات بتعليم الطائف تحفز الميدان للتسجيل في إبداع 2019

بدرية المالكي (صدى):

عقدت إدارة الموهوبات ورشة عمل لمشرفات ومعلمات رعاية الموهوبات بهدف تحفيز الطالبات على التسجيل في مسابقة إبداع ٢٠١٩، وتأتي الورشة تحقيقًا لرؤية 2030ضمن محور ” اقتصاد مزهر فرصة مثمرة ” لتوفير تعليم يسهم إلى دفع عجلة الاقتصاد والتركيز على الابتكار وريادة الأعمال.

واستعرضت الورشة التي قدمتها مديرة إدارة الموهوبات غالية العتيبي أهم الأساليب والمقترحات لرفع حصيلة تسجيل الطالبات، وماتضمنه ذلك من تكثيف الزيارات الميدانية للمدارس والمجمعات التي تضم أعدادًا كبيرة من الطالبات، كما قدمت الورشة آلية متابعة المشاريع المكتملة والمسجلة على موقع موهبة، وآلية عرضها بطرق إبداعية.

واختتمت العتيبي الورشة بتقديم شكرها للمتدربات،متمنية تحقيق مشاركات وتقديم مشاريع مشرفة على المستوى الدولي والعالمي .