تجدد الخلافات بين مي العيدان وفاطمة عبد الرحيم

خالد الظفيري(صدى):

تجددت الخلافات بين الإعلامية الكويتية مي العيدان، والممثلة البحرينية فاطمة عبدالرحيم؛ حيث سبق أن هاجمت العيدان الممثلة البحرينية متهمة إياها بـ ” التركيز على أدوار الاغتصاب والرقص ” الأمر الذي استفز فاطمة عبدالرحيم ودفعها للرّد.

واتهمت ” العيدان ” الممثلة البحرينية بـ ” عدم تقدير الصداقة ” التي كانت بينهما؛ حيث نشرت صورة عبر حسابها الشخصي على ” إنستجرام ” تجمعها بالممثلة فاطمة عبدالرحيم، لافتة إلى أن تلك الصورة التقطت لهما حينما كانت تربطهما علاقة صداقة.

وعلقت على الصورة قائلةً: ” كنا صديقتين حتى تنازلت عن تلك الصداقة بعد مليون إساءة منها وسوء تقدير، لا تصلح الآخرين فإن لم يقدروك اتركهم فلا تضيع حياتك مع شخص لم يقدر قيمتك في حياته ” ؛ فيما تباينت الأراء حول فعلها ما بين الموافقة والرفض حفاظًا على حقوق الصداقة.