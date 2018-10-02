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جراحة عصبية دقيقة ناجحة لطفل بعمر شهر واحد

جراحة عصبية دقيقة ناجحة لطفل بعمر شهر واحد
سعيد العجل(صدى):

أجرى فريق طبي في مستشفى الولادة و الأطفال بالمساعدية عملية جراحية لإنقاذ حياة طفل بعمر شهر واحد مصاب بقيلة نخاعية سحائية ، وهو عيب خُلقي يصيب الأنبوب العصبي ، حيث تعتبر من العمليات الكبيرة و المعقدة نظراً لإرتباطها بالحبل الشوكي ، إضافة إلى صغر عمر المريض و وضعه خلال العملية .

حيث نجح الفريق الطبي و لله الحمد في إجراء العملية بعد أن أستغرقت ( 6 ) ساعات ، كما تم وضع نظام تصوير مرتبط بشاشة داخل غرفة العمليات لمتابعة الحالة و تسجيلها ، وجرى بعد ذلك نقل الطفل إلى العناية المركزة لحديثي الولادة لإكمال العلاج وسط متابعة من الفريق الطبي المعالج .

يذكر أن القيلة النخاعية السحائية هي عبارة عن عيب خُلقي لا يُغلق فيه العمود الفقري و القناة الشوكية قبل الولادة مما يؤدي إلى ظهور فتحة في ظهر الطفل ، و يبرز النخاع الشوكي و الجذور العصبية من ظهر الطفل على شكل كيس و قد يسبب تسرب السوائل من الجهاز العصبي ، كما أنه من الممكن أيضاً أن يعيق هذا العيب تدفق السائل من الدماغ مما يسبب الإستسقاء أو التراكم المفرط للسوائل في الدماغ .


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