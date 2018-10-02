الفرق الكبرى تسعى لتأكيد بدايتها القوية بدوري الأبطال

ماجد محمد(صدى):

تتطلع أندية ليفربول الإنجليزي وبرشلونة الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي إلى تأكيد بدايتها القارية القوية عندما تخوض الأربعاء الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

ويخوض باريس سان جيرمان، فيخوض اختبارًا سهلًا نسبيًا عندما يستضيف النجم الأحمر بلغراد الصربي، بينما يمني كل من ليفربول وبرشلونة النفس بمحو خيبته المحلية، فوصيف بطل المسابقة فشل في تحقيق الفوز في مباراتيه الأخيرتين وكلاهما أمام تشيلسي حيث خسر الأولى على أرضه بهدفين مقابل هدف في الدور الثالث لمسابقة كأس رابطة الأندية المحترفة، وأفلت من الخسارة في الثانية في لندن وخرج متعادلاً بفضل هدف رائع للمهاجم البديل دانيال ستوريدج.

ومن جانبه، صرّح مدرب الريدز يورجن كلوب: ” لم يكن دائمًا محظوظًا بعض الشيء بسبب الإصابات وأشياء من هذا القبيل، هذه هي الحال، التوقيت في الحياة مهم جدًا، الآن، التوقيت مثالي، نحتاج إليه بشدة وهو جاهز ” في إشارة إلى الحاجة إلى خدماته في سعي النادي إلى التتويج باللقب المحلي للمرة الأولى منذ 29 عامًا، ولقب المسابقة القارية العريقة للمرة الأولى منذ 2005.

ويملك باريس سان جيرمان فرصة ذهبية لتعويض كبوته أمام ليفربول عندما يستضيف النجم الأحمر؛ حيث يدخل الفريق الباريسي المواجهة منتشيًا بمعادلته الرقم القياسي في عدد الانتصارات المتتالية في بداية الدوري بعدما حقق العلامة الكاملة في المباريات الثماني الأولى إثر تغلبه على مضيفه نيس بثلاثية نظيفة السبت، مكررًا الإنجاز الذي سبقه إليه أولمبيك ليل موسم 1936-1937.

وتوجد العديد من علامات الاستفهام بخصوص مستوى برشلونة في الآونة الأخيرة في ظل اعتماد مدربه إرنستو فالفيردي مبدأ المداورة وإراحة النجوم، فكانت الغلة نقطتان في 3 مباريات آخرها سقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه أتلتيك بلباو عندما جلس ميسي على مقاعد البدلاء قبل أن يدفع به في الشوط الثاني.