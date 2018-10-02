الرئيس السوداني يؤكد: لن نسمح باستغلال بلادنا لمعاداة المملكة

عادل الحربي(صدى):

أشاد الرئيس السوداني عمر البشير، بعلاقة بلاده الطيبة مع المملكة، مؤكدًا أنه لن يتم السماح باستغلال السودان لأي نشاط معادٍ للمملكة.

وأوضح الرئيس السوداني خلال حوار خاص مع مجلة ” الرجل ” ، أن مشاركة بلاده في عاصفة الحزم التزام أخلاقي وسياسي، مؤكدًا أن حملات الفساد مستمرة للقضاء على الفاسدين.

وقال خلال الحوار ” عشت مع أسرتي في غرفة واحدة، وحملتي على الفساد مستمرة، وبرنامج الإصلاح الجديد سيعمل على إعادة هيكلة الوزارات والأجهزة الحكومية، وفق مبدأ المزاوجة بين الفاعلية المطلوبة في الأداء، وخفض الإنفاق العام، وترشيد الصرف الحكومي، ومحاصرة كل أشكال التسيب “.