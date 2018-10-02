وزارة العمل تقيم ورشة حول مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص في الرياض

محمد السعران(صدى):

أقامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خلال يومي الأحد والاثنين الماضيين، في مدينة الرياض، ورشة عمل حول مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.

وتناولت الورشة مفهوم ومظاهر وعناصر الاتجار بالأشخاص، وأركان جريمة الإتجار بالأشخاص، وأبرز معالم نظام الاتجار بالأشخاص، ومؤشرات العمل القسري، ومهام إدارة مكافحة جرائم الإتجار، ومهام التحقيق المنوطة بالجهات ذات العلاقة، ومهام جهاتالاستدلال في البحث عن أسانيد الاتهام، وحقوق ضحايا الاتجار بالأشخاص، والخطة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وعقوبة الإتجار حالات تشديد العقوبة.