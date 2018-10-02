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” الدفاع المدني ” يعلن عن وظائف شاغرة لموظفات الجهات الحكومية

” الدفاع المدني ” يعلن عن وظائف شاغرة لموظفات الجهات الحكومية
سعيد العجل(صدى):

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف النسائية عن طريق النقل أو النقل بالترقية لموظفات الجهات الحكومية على النحو التالي :

اخصائي أمن وسلامة عدد (1) المرتبة العاشره
باحث أمن وسلامة عدد (3) المرتبة السادسة

وفق الشروط التالية :

أن لا يقل المؤهل العلمي للمتقدمة عن درجة جامعية مناسبة .
أن تكون الخبرة العملية في مجال الوظيفة .
أن يكون العمل بمقرات الوظائف المعلن عنها .

أن تكون المتقجمة للنقل في نفس المرتبة المعلن عنها أو في مرتبة أقل ، على ألا تتجاوز مرتبة واحدة وتكون مستحقة للترقية .

وترسل السيرة الذاتية وبيان بالخدمة الحكومية إعتباراً من اليوم الثلاثاء الموافق 22/1/1440 ولمدة 10 أيام على البريد الإليكترونى :هنا


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