” الدفاع المدني ” يعلن عن وظائف شاغرة لموظفات الجهات الحكومية
أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف النسائية عن طريق النقل أو النقل بالترقية لموظفات الجهات الحكومية على النحو التالي :
اخصائي أمن وسلامة عدد (1) المرتبة العاشره
باحث أمن وسلامة عدد (3) المرتبة السادسة
وفق الشروط التالية :
أن لا يقل المؤهل العلمي للمتقدمة عن درجة جامعية مناسبة .
أن تكون الخبرة العملية في مجال الوظيفة .
أن يكون العمل بمقرات الوظائف المعلن عنها .
أن تكون المتقجمة للنقل في نفس المرتبة المعلن عنها أو في مرتبة أقل ، على ألا تتجاوز مرتبة واحدة وتكون مستحقة للترقية .
وترسل السيرة الذاتية وبيان بالخدمة الحكومية إعتباراً من اليوم الثلاثاء الموافق 22/1/1440 ولمدة 10 أيام على البريد الإليكترونى :هنا
اترك تعليقاً