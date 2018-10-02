بالفيديو.. مزحة شاب حولت والده لكرة من النار

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

أظهرت إحدى مقاطع الفيديو تحول مزحة ” شاب ” إلى كارثة؛ وذلك بعد محاولته التصويب على عبوة مبيد حشري أسفل مقعد يجلس عليه والده.

ورصد المقطع تحوال والد الشاب إلى كرة من النار، عقب محاولته التصويب على عبوة كانت بجانب شمعة مشتعلة؛ مما أدّى إلى انفجارها وصعود اللهب نحو الأب الجالس حتى أحرقته.

وأُصيب ” الأب ” بحروق متعددة بالكتف والساق؛ إلا أنه نجا بسبب قفزه من المكان بسرعة.