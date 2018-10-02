المساعدة للشؤون التعليمية بتعليم الطائف تتفقد معهد التربية الفكرية ومركز التوحد

بدرية المالكي (صدى):

أكدت مساعدة مدير عام التعليم للشؤون التعليمية بمحافظة الطائف مها الزايدي على الدور الذي تضطلع به إدارة تعليم الطائف في الوقوف جنبًا إلى جنب مع أبناء الوطن من ذوي الإعاقة بكافة أنواعها وأحجامها، وسد احتياجاتهم، وتلبية رغبات أولياء أمورهم، مبدية استعداد إدارتها لتهيئة البيئة التعليمية وتقديم الخدمات التربوية والنفسية لهذه الفئة، ومؤكدة حرصها على تقديم كل مامن شأنه تيسير سبل التعليم الصحيح لها، و التعاون مع الأهالي وأولياء الأمور لتحقيق مايأملونه من تعلم وحياة آمنة لأبنائهم وبناتهم من هذه الفئة.

جاء ذلك خلال زيارتها التفقدية اليوم لمعهد التربية الفكرية ” بنات ” ومركز التوحد ، برفقة مساعدة مدير إدارة تقنية المعلومات معتوقة المنصوري ، تجولت خلالها في الفصول الدراسية، واطلعت على تجهيزات القاعات وفق المجالات المخصصة لها، وناقشت أوضاع المعهد ومركز التوحد، وأعداد منسوبيهم، كما التقت بالمعلمات والطالبات وأطفال التوحد، وبادلتهم الحديث، مبدية أهمية التعايش السليم والتعامل الواعي بظروف وواقع هذه الفئة.

واختتمت الزايدي جولتها بالشكر لمديرة معهد التربية الفكرية فوزية الجعيد ، ولمديرة مركز التوحد أميرة النفيعي، وجميع المنسوبات ، مثمنة دورهن الفاعل وجهودهن المثمرة مع هذه الفئة الغالية.