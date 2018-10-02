بالفيديو.. ترامب يُهين صحفية ويضعها في موقف محرج على الهواء

واشنطن(صدى):

تعرضت إحدى الصحفيات خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض لموقف محرج بعدما سخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منها،

خلال إعلانه تفاصيل توقيع اتفاقية “ نافتا ” التجارية مع كندا والمكسيك.

جاء ذلك بعدما اختارها ترامب لطرح سؤالاً قائلاً لها وهي تستعد لطرحه: ” يبدو أنك صدمتِ من اختياري لكِ ” ، ما أثار ضحك وسخرية المتواجدين ” .

وحاولت المراسلة أن تصحح الموقف بقولها: “ لا، لست خائفة أو مصدومة، شكرًا سيدي الرئيس ” ، إلا أنها قوبلت بعد ذلك بإهانات أخرى، ليجيبها الرئيس الأمريكي: “ حسنًا، أعرف أنك لا تفكرين، أنتِ لا تفكرين على الإطلاق ”.

وكان سؤال الصحفية يدور حول المرشح للمحكمة العليا حاليًا، بريت كافانو، ما أدى إلى سخرية ترامب منها مرة ثانية، قائلًا: “ أنا لا أرى هنا في الأوراق أي شيء يشير إلى كافانو ” ، في إشارة تدل على أنها من المفترض توجه أسئلة خاصة باتفاقية التجارة.