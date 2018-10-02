بالفيديو.. ترامب يُهين صحفية ويضعها في موقف محرج على الهواء
تعرضت إحدى الصحفيات خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض لموقف محرج بعدما سخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منها،
خلال إعلانه تفاصيل توقيع اتفاقية “ نافتا ” التجارية مع كندا والمكسيك.
جاء ذلك بعدما اختارها ترامب لطرح سؤالاً قائلاً لها وهي تستعد لطرحه: ” يبدو أنك صدمتِ من اختياري لكِ ” ، ما أثار ضحك وسخرية المتواجدين ” .
وحاولت المراسلة أن تصحح الموقف بقولها: “ لا، لست خائفة أو مصدومة، شكرًا سيدي الرئيس ” ، إلا أنها قوبلت بعد ذلك بإهانات أخرى، ليجيبها الرئيس الأمريكي: “ حسنًا، أعرف أنك لا تفكرين، أنتِ لا تفكرين على الإطلاق ”.
وكان سؤال الصحفية يدور حول المرشح للمحكمة العليا حاليًا، بريت كافانو، ما أدى إلى سخرية ترامب منها مرة ثانية، قائلًا: “ أنا لا أرى هنا في الأوراق أي شيء يشير إلى كافانو ” ، في إشارة تدل على أنها من المفترض توجه أسئلة خاصة باتفاقية التجارة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 55147 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههههههههههههههه ,,
,, اعطاها على مشمَّها هاالأصهب الألهب ,,
,, اقشر ماعنده الا دق خشوم ,,
مغرد[ عدد التعليقات: 2291 ] نشر منذ 46 دقيقة
هذا الشخص اعتقد ما يعى لما يقول والله اعلم
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 416 ] نشر منذ 39 دقيقة
من العيب ان تتعمد احراج انسان..في مكان رسمي وفيه من الكلام الجدي..
لأن الناس تنظر لك ..بانك لست مؤدب مع الاخرين..
وينفرون منك.اما لوكان سواليف وجلسة مفتوحة عادي.
قلم صريح[ عدد التعليقات: 53 ] نشر منذ 31 دقيقة
حتى انه دق خشم بلدك وملكك بحملته قبل يومين
qlq[ عدد التعليقات: 4038 ] نشر منذ 23 دقيقة
…
متعافي منطقيا
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 55147 ] نشر منذ 18 دقيقة
قالو سكتَّ وقد خُوصِمت قُلت لهــم “”””” إن الجـــواب لبــاب الشـــر مفتـاح
والصمت عن جاهلٍ أو أحمـقٍ شرفٌ “”””” وفيــه أيضاً لِصون العرض إصلاح
أما ترى الأسد تُخشى وهي صامتة؟ “”””” والكــلب يُخسى لِعَمْري وهو نَّبــاح
,, على قولة القايل // الكلاب تنبح والقافلة تسير ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 34948 ] نشر منذ 8 دقائق
قلب على الناس كلهم
حتى حن ماسلمنا منه🤔