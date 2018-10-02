خبر انتظار تامر حسني لطفله الثالث يثير الجدل

أماني الغامدي(صدى):

أثار خبر حمل مصممة الأزياء المغربية بسمة بوسيل زوجة الفنان المصري تامر حسني، الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وبدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يتساءلون عن نوع المولود مرجحين أن يكون ذكرًا وينوي الزوجان تسميته أحمد وأن إنجابه سيكون في الولايات المتحدة الأمريكية؛ إلى الوقت الذي نشرت فيه ” بوسيل ” صورة لها عبر حسابها الشخصي.

وعلّقت على الصورة إحدى المتابعات سائلةً: ” ألست في الشهر الثامن من الحمل؟ ” ، لتنفي بسمة بوسيل الأمر وتقول أنه ليس له أي أساس من الصحة.