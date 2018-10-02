الحوثي يلجأ لحبوب منع الحمل لإيقاف انسحاب مقاتليه

سعيد العجل(صدى):

لجأت قيادات مليشيات الحوثي المدعومة من إيران بإعطاء عناصرهم حبوب منع الحمل لاستخدامها عند حدوث الإصابة، بهدف تخفيف حدة النزيف.

وكشف عدد من الأسرى الحوثيين أن اقتنائهم لعبوات حبوب منع الحمل في ساحات القتال كانت بتوجيهات من قادة الجبهات القتالية الحوثية, مبينين بأن تناول تلك الكبسولات عند إصابتهم ستساعدهم على تخفيف حدة النزيف وتقليل الخسائر البشرية في صفوفهم.

وتعزز التصرفات المتخبطة من قادة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران في استغفال مقاتليها بالجبهات بعدما عانوا من انسحابات كبيرة من صفوف مقاتليهم, وبعد أن لحقتهم العديد من الهزائم على يد الجيش الوطني اليمني المسنود من قوات دعم الشرعية في اليمن, وهذا يعد الحدث الأول في تاريخ الصراعات العسكرية.