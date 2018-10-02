الحوثي يلجأ لحبوب منع الحمل لإيقاف انسحاب مقاتليه
لجأت قيادات مليشيات الحوثي المدعومة من إيران بإعطاء عناصرهم حبوب منع الحمل لاستخدامها عند حدوث الإصابة، بهدف تخفيف حدة النزيف.
وكشف عدد من الأسرى الحوثيين أن اقتنائهم لعبوات حبوب منع الحمل في ساحات القتال كانت بتوجيهات من قادة الجبهات القتالية الحوثية, مبينين بأن تناول تلك الكبسولات عند إصابتهم ستساعدهم على تخفيف حدة النزيف وتقليل الخسائر البشرية في صفوفهم.
وتعزز التصرفات المتخبطة من قادة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران في استغفال مقاتليها بالجبهات بعدما عانوا من انسحابات كبيرة من صفوف مقاتليهم, وبعد أن لحقتهم العديد من الهزائم على يد الجيش الوطني اليمني المسنود من قوات دعم الشرعية في اليمن, وهذا يعد الحدث الأول في تاريخ الصراعات العسكرية.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 55147 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههههههههههههههههههههه ,,
,, اي بهايم هؤلاء ………….؟
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 77 ] نشر منذ 2 ساعتين
يجب ان يقتنع الحوثيين بأن لا أمل لهم بحكم اليمن وأن تحقيق هذا مستحيل .. وأن ألأسلم لهم العوده لديارهم بصعده والأنشغال بأعمالهم الخاصه وزراعة القات.. فلا بد ان تشن عليهم حرب اعلاميه نفسيه حتى يقنعوا بهذه الحقيقه
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،،؛**”””سهم”””**؛،،[ عدد التعليقات: 2590 ] نشر منذ 2 ساعتين
😆😆😅
عصي الدمع[ عدد التعليقات: 241 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههه
ولما العجب اخي أبو محمد
هؤلاء اغرب شعب في العالم
يتفاخرون بمضغ القات وهو الي نكب أهلهم
اول مرة اشوف شعب يحتفل بالاستقلال ويتحاربون في ان واحد يستقلون ثم يدمرون
اتحداكم ترون واحد لابس ثوب ما علية كوت حر برد صحراء سيبيريا ما تفرق
الموت ل أمريكا الموت ل إسرائيل اللعنة على اليهود هذا كلة وهو اشعث اغبر يمتطي كندرة اكرمكم الله وشاص
والمحزن العابة النارية يؤذي بها الجار الذي يريد له الخلاص من عبدة النار
انا اعجبني قول احد الاخوة هنا
بانهم باختصار بنغاااال العرب
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 4603 ] نشر منذ 1 ساعة
الجهل له دور كبير-كلما تقدمت الامم قلت المشاكل- والعكس-
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 4603 ] نشر منذ 1 ساعة
الجهل له دور كبير-كلما تقدمت الامم قلت المشاكل- والعكس-