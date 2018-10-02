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بالفيديو.. موقف طريف بين شاب وكلابه

بالفيديو.. موقف طريف بين شاب وكلابه
بانكوك(صدى):

أقدم شاب تايلاندي على تنفيذ مقلب طريف مع مجموعة كلاب يمتلكها ما أدى إلى إصابتها بالخوف والذعر.

أظهر مقطع الفيديو الشاب وهو يسبح في أحد الأنهار بينما تقف 4 من الكلاب على ضفّة النهر يتابعونه وأثناء ذلك غطس الشاب وأخذ يسبح أسفل الماء تجاههم من دون أن ينتبهوا لذلك ليخرج فجأة وهو بالقرب منهم لينتفضوا ذعراً.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 55147 ] نشر منذ 2 ساعتين

ههههههههههههههههههههه ,,

,, خرشهن ,,

[ عدد التعليقات: 4603 ] نشر منذ 2 ساعتين

ههههه
كانوا حاسين به بس ماتوقعوا الخروج عن قرب

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