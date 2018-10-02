بالفيديو.. موقف طريف بين شاب وكلابه

بانكوك(صدى):

أقدم شاب تايلاندي على تنفيذ مقلب طريف مع مجموعة كلاب يمتلكها ما أدى إلى إصابتها بالخوف والذعر.

أظهر مقطع الفيديو الشاب وهو يسبح في أحد الأنهار بينما تقف 4 من الكلاب على ضفّة النهر يتابعونه وأثناء ذلك غطس الشاب وأخذ يسبح أسفل الماء تجاههم من دون أن ينتبهوا لذلك ليخرج فجأة وهو بالقرب منهم لينتفضوا ذعراً.