بالفيديو.. موقف طريف بين شاب وكلابه
أقدم شاب تايلاندي على تنفيذ مقلب طريف مع مجموعة كلاب يمتلكها ما أدى إلى إصابتها بالخوف والذعر.
أظهر مقطع الفيديو الشاب وهو يسبح في أحد الأنهار بينما تقف 4 من الكلاب على ضفّة النهر يتابعونه وأثناء ذلك غطس الشاب وأخذ يسبح أسفل الماء تجاههم من دون أن ينتبهوا لذلك ليخرج فجأة وهو بالقرب منهم لينتفضوا ذعراً.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 55147 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههههههههههههههههه ,,
,, خرشهن ,,
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 4603 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههه
كانوا حاسين به بس ماتوقعوا الخروج عن قرب