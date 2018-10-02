الذهب ينتعش مع انحسار الشهية للمخاطرة

وكالات(صدى):

انتعشت أسعار الذهب مع تلاشي الشهية للمخاطرة بعد تلقي دفعة من اتفاق بين الولايات المتحدة والمكسيك لإنقاذ اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية.

وانخفضت الأسهم الآسيوية مع هبوط مؤشر ام.اس.سي.آي لآسيا والمحيط الهادي عدا اليابان أكثر من 1.5% في ظل توجس إزاء الاقتصاد العالمي مما كبح الإقبال على المخاطرة.

وكان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.5% إلى 1193.80 دولار للأونصة بعد أن انخفض حوالي 0.3% في الجلسة السابقة، وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.5 بالمئة إلى 1197.60 دولار للأونصة.

هذا وصعدت الفضة 0.9% في المعاملات الفورية لتسجل 14.58 دولار للأونصة.

وانخفض البلاديوم 0.1% إلى 1055.60 دولار ونزل البلاتين 0.1 بالمئة أيضا إلى 821 دولارا للأونصة.