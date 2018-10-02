الهلال يتخلى عن خربين وبوتيا ويبحث عن بديل

ماجد محمد(صدى):

تسعى إدارة نادي الهلال إلى التعاقد مع لاعبين أجنبيين بدلًا من السوري عمر خربين والإسباني ألبرتو بوتيا، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأكدت إدارة النادي أن هذه الخطوة تأتي نظرًا للمستويات الضعيفة التي قدمها المحترفين مع الهلال خلال الموسم الحالي، حيث تستبدلهما بمحترفين آخرين يملكان إمكانات فنية عالية.

فيما تتجه الإدارة الإبقاء على البرازيلي إدواردو والعماني علي الحبسي في المراحل المقبلة لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال، بالإضافة إلى الإماراتي عمر عبدالرحمن ” عموري ” والفرنسي بافيتيمبي غرميز.

ومن جانبه أكد المشرف العام على نادي الهلال فهد المفرج، أنه يحق للنادي تغيير 4 مراكز للاعبين أجانب في البطولة العربية خلال الانتقالات الشتوية المقبلة، لافتًا إلى أن النادي يشارك الآن بـ5 محترفين أجانب.

وقال ” نحن الآن نشارك بـ5 محترفين أجانب تم تسجيلهم في الفترة الصيفية، ولم نستطع تسجيل لاعبين مهمية مثل عمر عبدالرحمن وغوميز بسبب انتقالهما المتأخر للهلال، ولدينا الفرص لاستبدال 4 لاعبين في 4 مراكز خلال الفترة الشتوية “.