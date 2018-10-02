سيدة أعمال تتعرض لعملية احتيال وتفقد نصف مليون دولار

أبو ظبي(صدى):

تعرضت سيدة أعمال إماراتية لعملية نصب واحتيال من أحد المقاولين اللبنانيين الذين كان قد ارتبط بها بعقد زواج عرفي؛ حيث خسرت نصف مليون دولار.

وكانت السيدة قد تعرّفت الى أحد رجال المقاولين اللبنانيين، وتوطّدت العلاقة بينهما الى أن كسب ثقتها وعرض عليها مشاركته في شراء عقار في بيروت من أجل إشادة بناء عليه؛ حيث قامت بتحويل مبلغ نصف مليون دولار من حسابها الشخصي إلى حساب المقاول.

واكتشفت عقبها أنّها وقعت ضحية عملية احتيالية منظّمة لأنها كانت تطالبه بالتوقيع على عقد بيع العقار المزعوم بحصّتها فكان هو يتنصّل منها بحجج واهية؛ فيما حاولت استرداد المبلغ الذي أرسلته فقطع المدعى عليه التواصل معها ولم يعد يجيب على إتصالاتها.

ومن جانبه، قال رجل الأعمال أن السيدة حضرت إلى مكتبه لشراء شقة في أحد مشاريع البناء التي يقوم بإنشائها، وأنّها زارت البناء المعدّ للبيع في منطقة عين المريسة واختارت منه شقتين، واحدة في الطابق الخامس والثانية في الطابق السادس على أن تحوّلهما الى ” دوبلاكس ” وكانت قيمتهما مليونين و200 ألف دولار.

وأكد أن هناك علاقة غرامية نشأت بينه وبين السيدة الإماراتية فارتبط بها بزواج عرفي، إلّا أنّها عندما علمت بنيّته العودة إلى عائلته، إنتكست العلاقة بينهما وتوقفت عن تسديد باقي المبلغ، لافتًا إلى أنّه لا يوجد أي عقد على هذه الشقّة في البناء الذي مازال قيد الإنشاء، بينما اعتبر قاضي التحقيق في بيروت أنّه لم يثبت ارتكاب المدعى عليه جرم الإحتيال ما يقتضي منع المحاكمة عنه لهذه الجهة.