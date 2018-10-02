بالفيديو.. مرسيدس One تتخلي عن اسم Project في اسمها الرسمي

برلين(صدى):

غيرت مرسيدس اسم سيارتها الخارقة project One ليصبح فقط One , والسيارة الهايبرد الجديدة الرياضية ستحمل الاسم البسيط بصورة رسمية وهو ما قد يمثل صدمة للبعض بعد تغيير مرسيدس AMG لاسم السيارة بشكل رسمي. وبجانب التصميم الجديد, فان مرسيدس AMG شاركت بعض المعلومات الجديدة حول قدرات السيارة الأيروديناميكية.

وتشمل المعلومات تواجد جناح خلفي بمستويين مع أجزاء عديدة صممت لتعظيم القوة السفلية للسيارة في وضعية السباقات. ويتوقع وصول سرعة السيارة القصوى الي 351 كم في الساعة, وتعتمد السيارة على محرك V6 سعة 1.6 لتر و4 محركات كهربائية لتوليد قوة تزيد عن 1000 حصان وتصل لفات المحرك البنزين الي 11 ألف لفة في الدقيقة .

وقالت مرسيدس أن المحظوظين الذين سيحصلون على السيارة سيمكنهم متابعة تطوير سياراتهم عبر صالة مخصصة لذلك في ميونيخ .