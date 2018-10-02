” النقل ” : يتم دراسة الجدوى الإقتصادية لإدخال الـ هايبر لوب

علي القحطاني (صدى):

صرحت هيئة النقل العام بأنها تعمل بالتنسيق مع شركات متخصصة على دراسة الجدوى الاقتصادية؛ وذلك لإدخال النقل الحديث الذكي ” هايبر لوب ” إلى المملكة، ومعرفة إمكانية إيجاد خدمة النقل بـ” هايبر لوب ” في المملكة.

وعن ذلك، أوضح الدكتور رميح الرميح، رئيس هيئة النقل العام، أن الدراسة ما زالت جارية، وعند الانتهاء منها ينظر في مدى الحاجة إلى إيجاد وسيلة النقل الذكي والسريع ” هايبر لوب ” في المملكة.

تجدر الإشارة إلى أن تقنية النقل بـ ” الهايبر لوب ” هي الأقل كلفة والأكثر سرعة، إذ تسير بسرعة 1200 كم في الساعة، وهي سرعة تفوق سرعة الصوت.

كما أنها الاكثر أمنًا؛ لأن الكبسولة تسير على وسادة هوائية مضغوطة ولا تحتك بجوانب الأنبوب بفعل الحقل المغناطيسي الذي يولده موتور كهربائي يعمل بالطاقة الشمسية.