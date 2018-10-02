” هدف ” يستضيف ملتقى توظيف التخصصات الطبية للباحثات عن عمل بالرياض

الرياض(صدى):

استضاف فرع صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” في مدينة الرياض اليوم، ملتقى توظيف التخصصات الطبية للباحثات عن عمل المسجلات في البوابة الوطنية للعمل “طاقات”، وذلك لشغل فرص وظيفية بمسميات: ممرضة، فنية أشعة تشخيصية، طبيبة، فنية تمريض، أخصائية تمريض، أخصائية مختبر، فنية قسطرة قلب، طب أسرة، أخصائية علاج طبيعي، وبرواتب تصل إلى 15 ألف ريال.

وقدم ” هدف ” بالتعاون مع عددٍ من الجهات، برامج تدريبية وتأهيلية وإرشادية للمتقدمات على الفرص الوظيفية، وذلك في إطار الشراكة مع القطاع الخاص لتزويد القوى الوطنية بالمهارات والمعارف الأساسية تلبية لاحتياجات ومتطلبات سوق العمل.

ويأتي هذا النوع من اللقاءات امتداداً لبرامج توظيف سابقة عقدها الصندوق بالتعاون مع القطاع الخاص، في محافظات ومناطق متفرقة من المملكة، وذلك في سبيل دعم توظيف القوى الوطنية وفق بيئات عمل منتجة ومحفزة ومستقرة، لضمان مشاركتها في مختلف مسارات التنمية.