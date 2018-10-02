جريمة قتل مروعة.. قتل زوجته أمام أطفاله بعد رفضها بيع الشقة
قام مصري بالتعدي على زوجته بالضرب بآلة حادة على رأسها أمام أطفالها الثلاثة فلم تتحمل الزوجة الضربة فسقطت علي الأرض غارقة، وفر هاربآ ليصاب الأطفال بحالة من الهلع والانهيار العصبي.
وعندما شاهد الأطفال واقعة الذبح المروعة أصابهم الخوف ما جعلهم يصرخون ويبكون حول والدتهم الغارقة في دمائها.
ووفقا لما قاله الجيران أن السبب وراء واقعة الذبح هو أن الزوج كان يريد بيع المنزل الذي يقيمون فيه والانتقال لشقة بالإيجار حتى يستثمر ثمن المنزل في مشروع ثم قرر عرض ما يجول في ذهنه علي الزوجة فرفضت فنشبت بينهم مشادة كلامية انتهت بمشاجرة.
عبد اللّه الجهني[ عدد التعليقات: 405 ] نشر منذ 25 دقيقة
لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم
ٱن شاء الله يكون السجن بيته ومنزله باقي حياته
يـتَم أولاده وقدام عينهم الله ينتقم منه ولايسامحه
مؤدب[ عدد التعليقات: 159 ] نشر منذ 25 دقيقة
قسم بالله مجرد ما قرأت العنوان عرفت انهم مصريين لأنهم مشاكل وابتزاز وتحرش وسرقه وقتل هذي حياتهم
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4400 ] نشر منذ 10 دقائق
من اجل وسخ الدنيا وطمعها
عندهـ استعداد يبع امه واباهـ
واولادهـ وكل ما يملك
اهم شيئ المادة
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 32320 ] نشر منذ 7 دقائق
الله المستعان