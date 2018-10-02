جريمة قتل مروعة.. قتل زوجته أمام أطفاله بعد رفضها بيع الشقة

القاهرة(صدى):

قام مصري بالتعدي على زوجته بالضرب بآلة حادة على رأسها أمام أطفالها الثلاثة فلم تتحمل الزوجة الضربة فسقطت علي الأرض غارقة، وفر هاربآ ليصاب الأطفال بحالة من الهلع والانهيار العصبي.

وعندما شاهد الأطفال واقعة الذبح المروعة أصابهم الخوف ما جعلهم يصرخون ويبكون حول والدتهم الغارقة في دمائها.

ووفقا لما قاله الجيران أن السبب وراء واقعة الذبح هو أن الزوج كان يريد بيع المنزل الذي يقيمون فيه والانتقال لشقة بالإيجار حتى يستثمر ثمن المنزل في مشروع ثم قرر عرض ما يجول في ذهنه علي الزوجة فرفضت فنشبت بينهم مشادة كلامية انتهت بمشاجرة.