الغضب والحزن طريقك إلى أمراض القلب والوفاة

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

يسبب الغضب وتبائعه من التوتر والحزن والبكاء، إلى العديد من الأمراض المختلفة التي تصيب صاحبها، حيث يؤثر على الصحة الجسدية والصحة النفسية والحياة الاجتماعية للشخص بشكل عام.

وكشف موقع everydayhealth عن أضرار الغضب والحزن على صحة جسم الإنسان، خاصة إذا كان حالة مستمرة لديه، والتي تتمثل في:

-مشاكل القلب: يؤثر الغضب والحزن بشكل كبير على صحة القلب والأوعية الدموية والتي قد تصل إلى الأزمات القلبية وتصلب الشرايين.

-الجهاز المناعي: الغضب المستمر يؤدي إلى الشعور بالغثيان والإرهاق المستمر، حيث نصح علماء بالتخلص من الغضب عن طريق التواصل الحازم لحل المشكلات بشكل فعال أو استخدام الفكاهة والضحك.

-السكنة الدماغية: أثبتت الدراسات أن الغضب يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية ونزيف في الدماغ، ويمكن التحكم في الغضب والوقاية من الجلطة من خلال التنفس العميق ومهارات الاتصال الحازم.

-الأمراض النفسية والاكتئاب: أكدت الدراسات أن الغضب قد يؤدي إلى اضطراب القلق ويؤثر على الحياة والتعاملات اليومية، كما يرتبط الغضب بشكل كبير بالاكتئاب، ويمكن التغلب على ذلك من خلال ممارسة الرياضات المختلفة.

-الرئتين: يؤثر الغضب على الرئتين بشكل كبير، حيث أثبتت الدراسات أن الرجال الذين ترتفع لديهم مستويات الغضب يعانون من مشاكل في الرئة والجهاز التنفسي، كما يسبب التهابات في الشعب الهوائية.

-الصحة العامة: يؤثر الغضب على النشاط والحيوية والذي قد يعرضك للوفاة، ولذلك نصح بعض الباحثين بامتصاص الغضب للحفاظ على الصحة.