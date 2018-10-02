التخلص من السمنة يقي من الإصابة بالسرطان وأمراض القلب
تعتبر السمنة مرض العصر المنتشر الذي يعد بوابة عبور أمراض عديدة وخطيرة للجسم، مما يؤثر على الصحة بشكل سلبي وخطير.
ويقول الدكتور أحمد المصري، أستاذ الجراحة العامة واستشاري جراحة المناظير والسمنة، وزميل كلية الجراحين الملكية بإنجلترا، إن السمنة تزيد من مخاطر الإصابة بعدد من أنواع السرطانات، ومنها سرطان الثدي وبطانة الرحم والقولون والمثانة، وسرطان الكبد، كما أن معدل حدوث أمراض القلب والشرايين قد يتضاعف إلى ثلاث مرات عند المصابون بالسمنة عن غيرهم، وأن احتمال زيادة انسداد الشرايين تزداد حتى لو زاد الوزن بمعدل 10% عن الوزن الطبيعي .
وأضاف المصري ، أن نسبة كبيرة من الحالات المصابة بالسرطان، دائما ما تكون مصاحبة بارتفاع في مؤشر كتلة الجسم، حيث أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة هم أكثر عرضة للإصابة ببعض الأنواع من السرطان، خاصة ذات الصلة الهرمونية مثل سرطان بطانة الرحم، الثدي، سرطان البروستاتا، الكلى، الغدة الدرقية، البنكرياس، المثانة، القولون .
وأوضح المصري، أن التخفيف من عبء هذه الأمراض ليس بالمهمة المستحيلة، فخسارة 5 أو 10 % من الوزن الزائد كفيل بتحسين وتخفيف هذه الأمراض وأعراضها ولكن الأولى والاهم هو محاربة تفشي وباء السمنة التي تعد أكثر وسيلة ناجحة للحد من هذه الأمراض .
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4400 ] نشر منذ 56 دقيقة
ربآهـ هذة دبه مرررهـ
اندريه العملاق ههههههههههههههه
ابو ماجد[ عدد التعليقات: 389 ] نشر منذ 42 دقيقة
تعتبر السمنة مرض العصر المنتشر الذي يعد بوابة عبور أمراض عديدة وخطيرة للجسم، مما يؤثر على الصحة بشكل سلبي وخطير.ما ابسط للانسان زيادة الوزن غير الاكل الدسم والخلود للرحة لاكن التخلص من السمنه او انقاص الوزن هي اصعب شئ لابد من عمل نظام غذائي صارم وممارسة الرياضة بشكل يومي وزني 100 كغم مارست رياضة المشي مدة سنه كاملة بمعدل ساعة يوميا لم افقد من وزني الا 10 كغم فقط اعتقد الحل هو في نظام غذائي صارم والابتعاد عن الاكلات الدسمة والاكثار من تناول الخضروات والفواكه افضل لخسارة الوزن الزائد
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4400 ] نشر منذ 27 دقيقة
الدبدبه هم البلابل الحزينه هههههههههههههههه
مساكين حتى الرياضة لا تعرف لهم طريق
يمشي كيلو وياكل لحم خمس كيلو ههههههههههههه
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 32320 ] نشر منذ 18 دقيقة
الله لايبلانا