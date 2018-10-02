81 مدرسة بمكتب تعليم شمال مكة تطلق فعاليات البرنامج الوزاري الوقائي ” رفق “

محمد السعران(صدى):

أطلقت 81 مدرسة بمكتب شمال الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة فعاليات البرنامج الوزاري الوقائي ” رفق” والذي يهدف إلى لخفض حالات العنف المدرسي بأشكاله كافة طوال العام الدراسي وفي جميع المراحل الدراسية (ابتدائي/ متوسط/ ثانوي) في قطاعَي التعليم للبنين والبنات، ليتمكن العاملون في المدرسة من استخدامه.

وتنوعت أساليب تفعيل البرنامج ما بين برنامج إذاعي و أركان تعليمية تبرز معنى الرفق وأهدافه المتأمل تحقيقها، حيث نفذت الابتدائية السابعة والسبعون ولمدة أسبوع مقبل ابتداءً من يوم الأحد 20 / 1 / 1440هـ ، البرنامج والذي نفذته المرشدة الطلابية فاطمة القثامي بمساندة المعلمات وتحت إشراف قائدة المدرسة حسون اللهيبي وذلك بهدف خفض ظاهرة العنف في مدارس التعليم العام وداخل الأسرة والمجتمع من خلال تهيئة البيئة التربوية المناسبة للطالبة بما يحقق لها حياة آمنة ومطمئنة ، وإكساب الطالبة المهارات الشخصية والاجتماعية لخفض جميع أشكال العنف المدرسي ، مع تبصير الطالبات والعاملات في المدرسة وأولياء الأمور بمفهوم العنف وأسبابه وأشكاله المختلفة.

كما نفذت الابتدائية التاسعة والتسعون البرنامج يوم الأحد الموافق 20 / 1 / 1440هـ ، من قبل المرشدة الطلابية عائشة الحربي تحت إشراف قائدة المدرسة نورة اللحياني وذلك بهدف تطلع المسلم إلى تحقيق جملة من الغايات والأهداف التي أمر بها الرسول، وتزويد العاملات في المدرسة بأساليب التدخل المبكر والمسارعة في العلاج المبكر، بالإضافة إلى توطيد العلاقة بين البيت والمجتمع .

استهل البرنامج بآيات عطرة من الذكر تلاها كلمة قائدة المدرسة عن البرنامج الوزاري رفق التي أوضحت خلالها أن إطلاق البرنامج يأتي انطلاقاً من المسؤولية العظيمة والدور المنوط بالمدرسة إزاء تربية النشء وتعليمهم ووقايتهم من كل ما يعترض توافقهم النفسي والتربوي والأسري والاجتماعي ، داعيةً إلى تفعيل هذا البرنامج على أرض الواقع و بشكل ملموس وفعال .

كما قدمت المرشدة الطلابية كلمة أوضحت فيها أهداف البرنامج وكيفية تفعيله داخل المدرسة وتبصير أولياء الأمور بمفهوم العنف وأسبابه وأشكاله المختلفة ، فيما تخلل البرنامج الإذاعي فقرات منوعة تحمل في طياتها محاربة العنف بأشكاله .

وفعلت المتوسطة الرابعة عشر والرابعة لتعليم الكبيرات والفصول الملحقة بالتربية الفكرية البرنامج ابتداءً من يوم الأحد الموافق 20 / 1 / 1440هـ ، من قبل المرشدة الطلابية فـوزية اللقماني بمساندة اللجنة الدينية بالمدرسة وتحت إشراف القائدة : فـوزية الصبحي حيثُ تمت توعية الطالبات بأهمية الرفق للحد من العنف ، ونشر ثقافة البرنامج الإرشادي ” رفق ” بين الطالبات.