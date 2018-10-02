4 حالات يلجأ فيها الحكم لاستخدام تقنية الفيديو VAR

نواف السالم(صدى):

قدم الاتحاد السعودي لكرة القدم، مباديء تطبيق تقنية الفيديو ” VAR ” في المباريات، والحالات التي يتم اللجوء فيها للتقنية، وذلك في ظل تطبيقها في ملاعب المملكة.

وأوضح الاتحاد أن الحكم يلجأ لاستخدام تقنية الفيديو؛ للتأكد من صحة الأهداف وركلات الجزاء وإنذار أو طرد لاعب بالخطأ، والتأكد من صحة البطاقة الحمراء المباشرة وليس الإنذار الثاني.

كما أشار إلى أنه يحق لحكم الساحة فقط مراجعة أي لقطة يطلبها، بينما يقتصر دور باقي الحكام بما فيهم حكم الفيديو على توصية الحكم بالمراجعة.

وكان مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” ، أقر في 2016 تطبيق تقنية ” حكم الفيديو المساعد ” بشكل تجريبي، وتم اعتماد تطبيقها بشكل رسمي في بداية 2018 وتم إضافتها إلى قانون لعبة كرة القدم.