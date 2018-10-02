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فقدان الوزن فجأة يشير إلى إصابتك بهذه الأمراض

فقدان الوزن فجأة يشير إلى إصابتك بهذه الأمراض
أماني الغامدي(صدى):

يفقد البعض فجأة الوزن غبر المبرر، وتبدأ بعض الأعراض بالظهور على الشخص كـ ” التعب والإرهاق ” ، وهو الأمر الذي يُمكن أن يشير إلى إصابة الشخص بمرض ما؛ لذا وفي هذا السياق سنستعرض أبرز هذه الأمراض.

– فرط نشاط الغدة الدرقية

يؤدي فرط نشاط ” الغدة الدرقية ” لحرق المزيد من السعرات الحرارية؛ والتى ينتج عنها فقدان الوزن غير مبرر، وتشمل أعراضها ” سرعة ضربات القلب، الشعور بالتعب، القلق، الأرق، الإكتئاب ” .

– الهزال العضلي

ويتمثل العرض الرئيسي لضعف العضلات ظهور أحد الأطراف أصغر من الآخر، وتشمل أسباب فقدان العضلات ” الإصابات مثل كسر العظام، الشيخوخة، السكتة الدماغية، التهاب المفاصل الروماتويدي وهشاشة العظام، الحزن الشديد ” .

– فيروس نقص المناعة البشرية

وهو ” فيروس ” يهاجم الخلايا المناعية والتى تسمى الخلايا التائية، وهذا يجعل من الصعب مكافحة العدوى؛ وتسبب بعض الأعراض مثل ” فقدان الوزن، قشعريرة برد، الطفح الجلدي، تعرق ليلي، تضخم الغدد الليمفاوية، آلام العضلات ” .


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