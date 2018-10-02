بالصور.. حقيقة اختفاء تاج ملكة جمال لبنان 2018
اختفى تاج ملكة جمال لبنان 2018 خلال احتفال الفائزة مايا رعيدي باللقب؛ مما جعل البعض يظن أنه قد سرق وفقدته، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تؤكد ضياعه منها.
وتكمن الحقيقة في أن مايا رعيدي تركت التاج مع الإدارة المنظمة للمسابقة لحفظه في مكان خاص لأن سعره يقدر بـ 700 ألف دولار، حتى تتوجه لغرفتها لتغيير ملابسها بعد نهاية الحفل.
ويتكون تاج ملكة جمال لبنان من 1800 حبة من الماس، وهو يحمل توقيع دار مجوهرات ” زغيب ” ، حيث تم تصميمه خصيصًا من أجل المسابقة؛ بينما معتاد في تنظيم مثل هذه المسابقات ترك التاج مع الإدارة للحفاظ عليه من التلف أو التحطم في حالة تم تركه في مكان غير آمن.
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4400 ] نشر منذ 1 ساعة
وين ها الجمال
غير عظام
ههههههههههههههههههههههههه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 55132 ] نشر منذ 1 ساعة
ياهملالي ,,
ابو خالد[ عدد التعليقات: 46 ] نشر منذ 53 دقيقة
حقيقة اختفاء تاج ملكة جمال لبنان 2018 افتكرت سالفة اختفاء كاس بطولة من دولاب احد الاندية ووجدوه في حراج الخرده صدفه من احد المواطنيين
ابو غالب[ عدد التعليقات: 46 ] نشر منذ 49 دقيقة
مايا رعيدي ملكة جمال لبنان تعتبر من الوزن الخفيف المتوسط شكلك يا رحيل تحب الجمال المتوسط الثقيل المربب