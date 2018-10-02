بالصور.. حقيقة اختفاء تاج ملكة جمال لبنان 2018

بيروت(صدى):

اختفى تاج ملكة جمال لبنان 2018 خلال احتفال الفائزة مايا رعيدي باللقب؛ مما جعل البعض يظن أنه قد سرق وفقدته، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تؤكد ضياعه منها.

وتكمن الحقيقة في أن مايا رعيدي تركت التاج مع الإدارة المنظمة للمسابقة لحفظه في مكان خاص لأن سعره يقدر بـ 700 ألف دولار، حتى تتوجه لغرفتها لتغيير ملابسها بعد نهاية الحفل.

ويتكون تاج ملكة جمال لبنان من 1800 حبة من الماس، وهو يحمل توقيع دار مجوهرات ” زغيب ” ، حيث تم تصميمه خصيصًا من أجل المسابقة؛ بينما معتاد في تنظيم مثل هذه المسابقات ترك التاج مع الإدارة للحفاظ عليه من التلف أو التحطم في حالة تم تركه في مكان غير آمن.