” بلدية وادي الدواسر ” عن مصرع شاب ارتطمت مركبته بإحدى معداتها: سنصدر بيانا

نايف السالم(صدى):

قالت العلاقات العامة في بلدية محافظة وادي الدواسر بخصوص الحادث الأليم الذي راح ضحيته أحد المواطنين؛ وذلك بعد أن ارتطمت مركبته بإحدى معدات البلدية أثناء رفع تجهيزات الاحتفال باليوم الوطني إن البلدية تتابع التحقيقات منذ وقوع الحادث وحتى هذه اللحظة.

وأشارت إلى أنه سيصدر بيان رسمي توضيحي يكشف كل الأمور فور انتهاء التحقيقات التي تقوم بها جهات ذات علاقة.

وكان مواطن ارتطمت مركبته بإحدى معدات بلدية وادي الدواسر أثناء رفع تجهيزات الاحتفال باليوم الوطني ما أدت إلى مصرعه.

يذكر أن شقيق الشاب المتوفي تقدم بخطاب لمحافظ وادي الدواسر، مناشدا فيه بتشكيل لجنة عاجلة ومحاسبة الشركة لتسببها في وفاة شقيقه حسب تقرير مرور المحافظة، ووجه المحافظ حينها بطلب إفادة جهات ذات علاقة، بحسب تعبيره.