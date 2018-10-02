ضبط أفريقي أقنع ضحاياه بتحويل الأوراق السوداء إلى دولارات

القاهرة(صدى):

على الرغم من قناعة المصريين بالجملة المشهورة ” التراب لا يتحول إلى ذهب ” إلا أن أحد الأفارقة نجح في الإيقاع بعدد من الضحايا في شباك نصبه بعدما أوهمهم بقدرته على تحويل الورق الأسود إلى دولارات بعد تواصله مع الضحايا عبر صفحات التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” .

من جانبهم قام رجال الشرطة بالقاهرة فور تلقيهم بلاغ من مواطن نصب عليه في مبلغ قدره 16 ألف جنيه ، بإعداد الأكمنة اللازمة بالمكان المشار إليه حيث تم ضبط المتهم وتبين أنه يدعى ” بأول أوليفين ” ، 42 سنة أفريقى، وعثر بحوزته على حقيبة بداخلها مجموعة من الورق الأسود بحجم الأوراق المالية بعدد 2500 ورقة، مبلغ 400 دولار أمريكى، مبلغ 250 جنيها، مادة سائلة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأكد أنه يوهم ضحاياه بقدرته على تحويل الأوراق السوداء إلى دولارات وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات الواقعة، وأقر بإنفاقه باقى المبلغ على متطلباته الشخصية لتتولى النيابة التحقيق .