أبرز المعلومات عن عملية شفط الدهون

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

تعد عملية شفط الدهون إجراء جراحي يتم خلاله تطبيق تقنية لشفط الدهون الزائدة فى الجسم كي يصبح مظهر القوام متناسق وجمالي أكثر، حيث تتم هذه الجراحة فى عدة مناطق مختلفة فى الجسم تختلف من حالة إلى أخرى، وتعتبر من الفرص المتاحة لإنقاص الوزن وتحسين شكل الجسم.

وفي السياق نفسه، يعتبر من أبرز المناطق التى تتم فيها جراحة شفط الدهون هي الصدر والظهر والعنق، ويمكن إجراء هذا الشفط فى الأرداف ومنطقة البطن، والكاحل، كما يمكن إجراؤها فى الفخذين، وتعمل هذه التقنية على تقليل عدد الخلايا الدهنية فى منطقة بعينها تراكمت على مدار فترات طويلة نتيجة الزيادة فى الوزن التدريجي.

ومن جانبهم، ينصح العلماء بضرورة توخي الحذر من جراحة شفط الدهون خاصة لمن يعانون من بعض المشكلات المرضية والأمراض المختلفة، ومن أشهرهم من يعانى من مرض الشريان التاجي، وأمراض ضعف جهاز المناعة للمريض، وممن يعانون من مرض السكر.

وهناك عدة مخاطر ومضاعفات محتملة لعملية شفط الدهون في بعض الحالات، الإصابة بمشكلات في شكل الجلد الخارجي الذي يصبح في بعض الأحيان أقل مرونة وغير مشدود، أو ذابل، كما أن هذا الإجراء الجراحي يسبب مشكلة خاصة بتراكم للسوائل فى الجسم، وقد يصاب المريض بعدوى جلدية شديدة ولكن هذا العرض نادر حدوثه.