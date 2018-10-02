خجل دوللي عياش يبرز مدى جاذبيتها

الثلاثاء 2
أكتوبر
جاذبية أييه *!! ويبرز ايش ** !! وخجل ميييييييـن **!!
*
اذا كل هذا خجل * أجل لو مافيه خجل * ايش بسوي هذي * وكيف راح تطلع *!!
*
كلووو عادي عندهم وطبيعي وكمان شوي صناعي أيييه ** مين طفى(ا) النور *!! ههههههههههههههههههه
*
أستغفرك ربي وأتوب إليك *!!!
واضح الخجل
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رااايق[ عدد التعليقات: 5558 ] نشر منذ 1 ساعة
جاذبية أييه *!! ويبرز ايش ** !! وخجل ميييييييـن **!!
*
اذا كل هذا خجل * أجل لو مافيه خجل * ايش بسوي هذي * وكيف راح تطلع *!!
*
كلووو عادي عندهم وطبيعي وكمان شوي صناعي أيييه ** مين طفى(ا) النور *!! ههههههههههههههههههه
*
أستغفرك ربي وأتوب إليك *!!!
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 4595 ] نشر منذ 1 ساعة
واضح الخجل